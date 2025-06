POL-LG: ++ Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen ++ 27-Jähriger sticht auf Mann in Wohnung ein ++ nach lebensgefährlichen Verletzungen notoperiert ++ Täter im Rahmen der Fahndung festgenommen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen ++ 27-Jähriger sticht auf Mann in Wohnung ein ++ nach lebensgefährlichen Verletzungen notoperiert ++ Täter im Rahmen der Fahndung festgenommen ++ Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an ++

Landkreis Lüneburg - Handorf/Lüneburg

Haftbefehl wegen versuchtem Mordes erliess das Amtsgericht Soltau in den Abendstunden des 07.06.25 gegen einen 27 Jahre alten Lüneburger. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann hatte nach derzeitigen Ermittlungen in den Nachtstunden zum 07.06.25, gegen 00:45 Uhr, einen ihm bekannten 41-Jährigen in dessen Wohnumfeld/Grundstück in Handorf attackiert und mit einem Gegenstand in den Halsbereich gestochen. Der 41-Jährige sowie weitere Personen in der Wohnung konnten sich verbarrikadieren und die Polizei alarmieren.

Vor Ort eintreffende Einsatzkräfte der Polizei gingen sofort in die Notversorgung des Opfers über, konnten die Wunde abdrücken und den weiteren notärztlichen Einsatz veranlassen. Der 41-Jährige wurde in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht und dort notoperiert. Er schwebt nach aktuellem Stand nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei leitete noch in der Nacht umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeistation, des Einsatz- und Streifendienstes sowie der Verfügungseinheit ein, so dass der 27-Jährige noch in der Nacht im Bereich Handorf vorläufig festgenommen werden konnte. Flankierend wurden weitere Maßnahmen der Tatortaufnahme eingeleitet. Einsatzkräfte des Fachkommissariates "Tötungsdelikte" übernahmen zusammen mit weiteren Ermittlern noch am frühen Morgen die weiteren Maßnahmen, so dass der 27-Jährige am Abend des 07.06. einer Haftrichterin vorgeführt werden konnte.

Noch im Verlauf des Wochenendes folgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg mehreren Wohnungsdurchsuchungen bei und im Umfeld der an den Übergriff beteiligten Personen. Der 27-Jährige wie auch der 41-Jährige sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten und kannten sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen. Die weiteren Detailermittlungen auch zu den Hintergründen und dem Motiv des Übergriffs dauern an.

