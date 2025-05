Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Pressemeldungen - Frau stürzt mit E-Scooter - schwer verletzt // Pedelec am helllichten Tag entwendet

Freiburg (ots)

Frau stürzt mit E-Scooter - schwer verletzt Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 10.05 Uhr, stürzte wohl ohne Fremdeinwirkung eine 51-jährige Frau mit ihrem E-Scooter in der Mühlestraße in Tumringen. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Pedelec am helllichten Tag entwendet Am Donnerstag, 22.05.2025, in dem Zeitraum zwischen 16.35 Uhr bis 18.40 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein graues Pedelec der Marke Hercules. Das Pedelec stand verschlossen in der Baumgartnerstraße in Lörrach. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

