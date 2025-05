Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Diebstahl aus Kirche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, wurde gegen 11 Uhr das Fehlen eines Altarkreuzes aus einer Kirche in Bad Säckingen festgestellt und der Umstand bei der Polizei angezeigt. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete entweder am Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen das Kreuz aus dem entlegeneren Teil des Kirchenschiffs. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934 0) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell