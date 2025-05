POL-FR: Waldshut: Fußgängerin von Bus touchiert und leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung "Im Wehragrund" zur "Murgtalstraße" in Todtmoos. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-jähriger Opel-Fahrer, der die Murgtalstraße von Giersbach kommend befuhr, die Geschwindigkeit einer 60-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, die in der bevorrechtigten ...

mehr