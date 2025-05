POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unfallflucht nach Frontalkollision mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, 22.05.2025 zwischen 10.20 Uhr und 13.15 Uhr einen BMW, welcher an der hinteren Ausfahrt eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt" geparkt war. Der Streifschaden an der linken Seite des BMWs beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet ...

