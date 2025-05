Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eschbach: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Freitag, 16.05.2025, kam es in Eschbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin um 17.50 Uhr die Hauptstraße in Richtung Osten. Ein 80-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr hinter ihr. Als die Pkw-Fahrerin nach rechts in die Kirchstraße abbog, kollidierte sie mit dem Rollerfahrer, der rechts an der abbiegenden Pkw-Fahrerin vorbeifuhr. Der Rollerfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Auch die Personen, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten gekümmert haben, werden gebeten, sich zu melden.

