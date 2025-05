Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw-Fahrerin überfährt Mittelinsel eines Kreisverkehrs und eine Böschung hinunter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 13.45 Uhr, überfuhr eine 86-jährige Pkw-Fahrerin die Mittelinsel beim Kreisverkehr Gündenhausen / Landstraße 139. Die 86-Jährige befuhr die Straße von Gündenhausen kommend, als sie beim Kreisverkehr in Richtung Landstraße 139 vermutlich aufgrund einer medizinischen / internistischen Ursache geradeaus über die Mittelinsel fuhr. Im weiteren Verlauf kam sie auf die Gegenfahrbahn der Landstraße in Richtung Langenau. Dabei touchierte sie eine Schutzplanke, überfuhr einen Radweg und dann eine Böschung hinunter, wo sie etwa vier Meter neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 86-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

