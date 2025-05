Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sattelzug beschädigt Straßenlaterne - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 19.40 Uhr, beschädigte ein Sattelzug beim Rangieren eine Straßenlaterne in Minseln. Ein Zeuge meldete einen Sattelzug, welche in der Wiesentalstraße an der Kreuzung zur Kirchgasse und Nordschwabener Straße rangierte und dabei mit dem Sattelauflieger gegen eine Straßenlaterne stieß. Danach fuhr der Sattelzug auf die Autobahn A 98 auf. Der Sachschaden an der Straßenlaterne wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem Sattelzug geben können. Bei dem gesuchten Sattelzug soll es sich um eine weiße Zugmaschine und einem grauen Sattelauflieger handeln. Auch waren ausländische Kennzeichen an dem Sattelzug angebracht.

