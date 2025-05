Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zugezogene Wohnungstür und Pizza im Ofen löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 18.35 Uhr, löste eine zugezogene Tür und eine Pizza im Ofen einen Feuerwehreinsatz aus. Eine 29-jährige Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Hartmattenstraße backte eine Pizza im Ofen auf, verließ dabei kurz die Wohnung und zog die Wohnungstür hinter sich zu. Der Schlüssel blieb in der Wohnung zurück. Weder der Polizei noch der Feuerwehr gelang es die massive Wohnungstür auf die Schnelle zu öffnen. Die Feuerwehr forderte eine Drehleiterfahrzeug nach und konnte sich über ein Badfenster im zweiten Obergeschoss Zugang zur Wohnung verschaffen. Ein vermutlich kurz bevorstehender Brand in der Küche konnte so verhindert werden. Die verbrannte Pizza sei zum Verzehr nicht mehr geeignet gewesen. Es sei kein Sachschaden entstand.

