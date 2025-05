Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Zwei Verletzte bei Autounfall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Dienstag, 20.05.2025, kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in der Heiligbrunnenstraße in Titisee-Neustadt. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Heiligbrunnenstraße aus Richtung Breitnau kommend in Richtung Titisee-Neustadt. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und überschlug sich. Sowohl der Fahrer wie auch der Beifahrer im Pkw wurden durch den Unfall leicht verletzt. Zur ersten medizinischen Versorgung waren ein Rettungswagen und der Notarzt an der Unfallstelle. Mit dem Rettungswagen wurden die Verletzten anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Dieser musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

