POL-FR: Korrekturmeldung zu Häg-Ehrsberg: Auto überschlägt sich - ein leicht Verletzter und 15000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.5.2025, gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Todtmooser Straße in Bernau ein Verkehrsunfall zwischen einem Mitsubishi und einem Linienbus. Aus bislang ungeklärten Gründen streiften sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 6.000 EURO entstand. Weder die 88-jährige Mitsubishi- Fahrerin, noch der 54-jährige Busfahrer oder die ...

mehr