Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall mit eScooter fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hachbergstraße in Wehr. Zwei Jugendliche waren auf einem Elektrokleinstfahrzeug (eScooter) unterwegs, als der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und beide zu Fall kamen. Dabei verletzte sich die 15-jährige Mitfahrerin und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

