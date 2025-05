POL-FR: Rickenbach: Verfolgungsfahrt mit fast 2 Promille

Freiburg (ots) - Am Montag, 19.5.2025, parkte ein Skoda auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Riedstraße in Lauchringen. Im Zeitraum von 19:30 bis 20:00 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden am Skoda und entfernte sich unerkannt. Der Polizeiposten Tiengen (07741 8316 283) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum ...

