POL-FR: Häg-Ehrsberg: Auto überschlägt sich - ein leicht Verletzter und 15000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 20.05.2025, gegen 18:40 Uhr, sind ein Linienbus und ein Auto im Kreisverkehr Basler Straße/Breisacher Straße kollidiert. Der 43-jährige Busfahrer war einer vorausfahrenden 20-jährigen Autofahrerin aufgefahren, welche im Kreisverkehr verkehrsbedingt warten musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. RM/PK/oec Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier ...

