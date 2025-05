Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Auto verunfallt bei Starkregen

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Mittwoch 22.05.2025 gegen 13:50 Uhr kam es auf dem Auffahrtsast der Landesstraße 116 zur B 31a in Richtung Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Dieser geriet während des Niederganges eines Starkregens nach derzeitiger Erkenntnis aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve ins Rutschen, drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Fahrer des Autos wurde bei der Schleuderbewegung so stark verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.

