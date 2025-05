Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Niederwihl: Offene Anhängertür beschädigt Haus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 07.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K6545 am Niederwihler Ortseingang vom Sägehof kommend. Ein 65-jähriger Mercedes- Fahrer fuhr mit angehängtem Hänger, als sich aus bislang unbekannten Gründen die Tür des Anhängers öffnete, aufschwang und mit einer Hauswand kollidierte. Durch den Aufprall wurde die Anhängertür abgerissen. Am Gebäude und am Anhänger entstanden Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

