POL-FR: Eimeldingen: Kollision zwischen Pedelec-Fahrer und Radfahrerin - Radfahrerin verletzt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 18.05.2025, 22.00 Uhr bis Dienstag, 20.05.2025, 10.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster sowie eine Tür einer Gaststätte in der Straße "Am Sportplatz" aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

