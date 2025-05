Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck OT Buch: Gebäudebrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.5.2025, wurde gegen 19:20 Uhr ein Brand im Albbrucker Ortsteil Buch gemeldet. Auf einem Firmengrundstück standen mehrere miteinander verbundene und zum Aufenthaltsraum ausgebaute Container in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren Albbruck und Dogern waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Container mit Erlaubnis des Grundstückinhabers durch Jugendliche zur Freizeitgestaltung genutzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs soll sich niemand an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Die Brandursache ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wurde vorläufig auf etwa 40.000 EURO geschätzt. Verletzt wurde niemand. CE

