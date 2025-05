POL-FR: Freiburg: 27-jähriger Mountainbike-Fahrer am Roßkopf gestürzt - Notarzt aus Helikopter abgeseilt

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 20.05.2025, gegen 09:20 Uhr soll ein zunächst unbekannter Autofahrer mehrere Verkehrsteilnehmende auf der Paduaallee in Freiburg genötigt und bedrängt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befur ein 59 Jahre alter Autofahrer die Paduaallee auf dem linken Fahrstreifen in ...

mehr