POL-FR: Löffingen: Unfall mit Verletzten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Sonntag, 18.05.2025, kam es kurz nach 14:00 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Kreisstraße K4992 auf der Strecke von Reiselfingen in Richtung Schattenmühle. Ein mit drei Personen besetzter Pkw dürfte nach Stand der Ermittlungen durch nicht angepasste Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort kam es zur Kollision mit einem Baum und der Pkw stürzte anschließend ca. drei Meter eine Böschung hinunter. Eine Insassin im Pkw wurde so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste, wo sie stationär aufgenommen wurde. Zur Rettung und Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Der Pkw war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

