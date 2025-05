POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen über das Wochenende

Freiburg (ots) - Beim "Stranded Traveller Scam" geben sich Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger als "gestrandete Reisende" in Not aus. Häufig behaupten sie, ihre Geldbörse oder Kreditkarte verloren zu haben oder Opfer eines Diebstahls geworden zu sein und bitten Passanten um finanzielle Hilfe. So auch am Montag, 19.05.2025, gegen 12.00 Uhr, in der Turmstraße. Dort ...

