Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung an der Einmündung Basler-

Weiler Straße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 19.05.2025, gegen 11.40 Uhr, kam es an der Einmündung Basler Straße / Weiler Straße zu einem Verkehrsunfall bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Weiler Straße, überholte an der Einmündung zur Basler Straße einen wegen der geschlossenen Bahnschranke wartenden Pkw und bog nach links in die Basler Straße ein. Dabei übersah er einen auf der Basler Straße fahrenden, von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 85-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es sei niemand verletzt worden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

