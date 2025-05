Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz Verkehrssicherheit: Raser, Poser - und Tunerszene im Blick

Hamm (ots)

In der vergangenen Samstagnacht, am 10. Mai, wurde durch den Verkehrsdienst der Polizei Hamm ein Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Poser- und Tunerszene durchgeführt. An verschiedenen Kontrollstellen im Stadtgebiet wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet.

Spitzenreiter war ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf dem Herringer Weg, welcher innerhalb geschlossener Ortschaften mit 90 km/h gemessen werden konnte. Abzüglich der Toleranz kann ihm eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 37 km/h vorgeworfen werden. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot. Weitere Kontrollstellen wurden an der Fangstraße und an der Ritterstraße eingerichtet.

Auch ein Wochenende zuvor, am Freitag, 2. Mai, war der Verkehrsdienst der Polizei Hamm unterwegs und konnte unter anderem auf der Spenglerstraße einen 24-jährigen BMW-Fahrer mit 42km/h zu viel messen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot.

Neben Geschwindigkeitsmessungen überprüfen die Polizisten die Autos auch auf technische Veränderungen oder unzulässige Umbauten. Bei Rasern, die durch ihre Fahrweise andere gefährden oder die Anwohner mit Lärm und Müll belästigen, werden die Beamten kein Auge zudrücken und konsequent vorgehen: Bei Verstößen drohen Anzeigen, Bußgelder und Fahrverbote bis hin zu Sicherstellungen von Fahrzeugen.

Die Polizei Hamm wird auch in Zukunft regelmäßig derartige Schwerpunkteinsätze im Stadtgebiet durchführen. (ae)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell