Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, 12. Mai, gegen 6.30 Uhr, ereignete sich auf der Lipperandstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 32-jährige Frau aus Hamm, übersah mit ihrem Audi beim Abbiegen auf die Lipperandstraße eine 52-jährige Frau in ihrem Ford. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, in dessen Folge sich das Fahrzeug der 52-jährigen Frau aus Nordkirchen überschlug. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lipperandstraße gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Beide Personen wurden leicht verletzt. (vk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell