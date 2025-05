POL-HAM: Drei Unfallbeteiligte Pkw und zwei leicht verletzte Personen

Hamm-Heessen (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Ziegelofen" war zwischen Donnerstag, 8.Mai, 12.15 Uhr, und Freitag, 9.Mai, 13 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Durch Aufhebeln von Fenstern und Türen versuchten die Unbekannten in das Haus einzudringen. Dies misslang zunächst, gelang aber schließlich bei einem Fenster. Nachdem sich die Einbrecher so Zutritt zu dem Haus verschafft hatten, durchsuchten sie ...

