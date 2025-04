POL-FR: Lkr. Waldshut - Albbruck: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - eine Person verletzt

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 21.04.2025, um 17.30 Uhr in der Scheffelstraße in Freiburg ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte ein in Richtung Talstraße fahrender unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Nr. 41 geparkten VW Bus am linken Außenspiegel. Das geparkte Fahrzeug wurde am Spiegel und an der linken Fahrzeugseite ...

