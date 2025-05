POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 5.Mai bis 11. Mai 2025

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistete ein 37jähriger polizeibekannter Wohnungsloser am Sonntag, 11. Mai 16 Uhr auf der Hammer Straße in Bockum-Hövel. Zuvor wurde der 37jährige Rumäne von Zeugen auf dem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz als Randalierer gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Bockum-Hövel trafen den Störenfried an. Bei Ansprache wurden die ...

