POL-HAM: Zwei Businsassen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitag, 9. Mai um 18:45 Uhr auf dem Dasbecker Weg in Heessen. Zur Unfallzeit streifte ein dunkler Ford einen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerkannt in unbekannte Richtung. Infolge des Zusammenstoßes verlor der Verursacher Teile des Außenspiegels, die an der ...

mehr