POL-HAM: Rollerfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung - leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 32jähriger Fahrzeugführer aus Werne wurde am Samstag, 10. Mai um 8:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße leicht verletzt. Der 32jährige befuhr die Dolberger Straße in Fahrtrichtung in Richtung Osten. Im Verlauf einer Kurve im Bereich Westhusen kam der Peugeot-Fahrer aufgrund bislang ungeklärter Umstände nach rechts von der Fahrbahn ab und hierdurch zu Fall. Bei dem geführten Fahrzeug handelte es sich um einen Motorroller. Durch den Alleinunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zudem zog sich der Beteiligten leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung dieser Verletzungen wurde er einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Aus diesem konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen werden. (nue)

