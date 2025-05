POL-FR: Lörrach: Zwei Kioskeinbrüche

Freiburg (ots) - Am Montag, 19.05.2025, gegen 15.30 Uhr, kippte auf einer steilen Rasenfläche ein Aufsitzrasenmäher um und verletzte den 68-jährigen Fahrer. Der Fahrer war in Blansingen in der Straße "Am Gehält" mit Mäharbeiten beschäftigt, als er mit dem Rasenmäher in Schräglage geriet und der Rasenmäher mit ihm umkippte. Der Rasenmäher kippte dabei auf ein ...

