Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannter entwendet Pkw und verunfallt damit

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.05.2025, in dem Zeitraum zwischen 04.00 Uhr bis 07.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen VW Golf, welcher vermutlich nicht verschlossen in der Niederfeldgasse stand. Auch habe sich der Ersatzschlüssel des VW Golf im Fahrzeug befunden. Gegen 07.00 Uhr meldete eine Zeugin einen verunfallten VW Golf im Steinenweg. Der Täter oder die Täterin befuhr mit dem entwendeten VW Golf den Steinenweg bis zum Ende der Sackgasse und kollidierte dort frontal mit einem größeren Findling. Der Täter oder die Täterin flüchteten von der Örtlichkeit. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit. Von einem wirtschaftlichen Totalschaden wird ausgegangen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Täterschaft zuvor bereits in der Chrischonastraße mit einem Grundstückszaun kollidierte. Der Schaden an dem Zaun wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell