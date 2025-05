Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Wendemanöver mit Folgen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Sonntag, 18.05.2025, kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Titisee. Zwei Pkw fuhren hintereinander auf der Neustädter Straße in Richtung Neustadt. Beide wollten augenscheinlich im Bereich des Ortsausgangs Titisee in Richtung Bundesstraße B31 abbiegen und fuhren in den dortigen Kreisverkehr. Im Bereich der Verkehrsinsel wollte der Fahrer des vorausfahrenden Pkw offensichtlich verbotenerweise wenden und soll deshalb seinen Pkw bis zum Stillstand abgebremst haben. Der Fahrer im nachfolgenden Pkw erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der vorausfahrende Pkw-Lenker kümmerte sich allerdings nicht um den Vorfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden Pkw dürfte ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden sein. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Vom unfallflüchtigen Pkw konnte das Kennzeichen abgelesen werden, weshalb weitere Ermittlungen der Polizei beim Fahrzeughalter folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell