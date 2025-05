Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Unbekannte bedrohen 38-Jährigen mit vermeintlicher Schusswaffe

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 20.05.2025, kurz nach 20:00 Uhr sollen zwei Unbekannte einen 38 Jahre alten Mann mit einem möglicherweise als Schusswaffe in Frage kommenden Gegenstand bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich in der Zähringer Straße im Bereich einer dort gelegenen Tankstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dem Geschädigten durch einer der Unbekannten unvermittelt und wortlos ein zunächst undefinierbarer Gegenstand gegen den Kopf gehalten und damit bedroht.

Die beiden Täter flüchteten anschließend ohne Forderungen vom Tatort in nördliche Richtung. Der 38-Jährige blieb unverletzt, fühlte sich aber aufgrund der Umstände um sein Leben bedroht und verständigte die Polizei.

Eine ungehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Geschädigte beschrieb die beiden Täter wie folgt:

- beide männlich, - ca. 12 Jahre alt, - etwa 120 cm groß, - dunkel gekleidet.

Ob es sich bei dem zur Drohung genutzten Gegenstand tatsächlich um eine Waffe gehandelt hat, ist bislang unklar.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und/ oder Hinweise zu den beiden Gesuchten geben können. Ein bislang unbekannter Zeuge, der laut Geschädigten den Vorfall beobachtet haben könnte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

ak

