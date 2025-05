Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch während des Schlafs

Salzkotten (ots)

(cr) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch, 30. April, 18.45 Uhr, auf Donnerstag, 01.05.2025, 01.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Laurentiusstraße in Salzkotten-Thüle ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten drangen über ein Fenster in das Wohngebäude ein und dursuchten dieses, während der 61-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung schlief. Das Ehepaar, welches die Wohnung im Obergeschoss bewohnt, stellte den Einbruch gegen 02.15 Uhr bei ihrer Rückkehr von einer Veranstaltung nach Hause fest. Auch die Räume in ihrer Wohnung waren von den Tätern durchsucht worden. Dem 61-Jährigen, der gegen 01.00 Uhr seinen Schlaf unterbrach, um auf die Toilette zu gehen, waren zwar die geöffneten Türen im Erdgeschoss aufgefallen, er brachte diese jedoch nicht in Zusammenhang mit einem Einbruch. Die Täter entwendeten Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Das Kommissariat Prävention/Opferschutz berät kostenfrei zum Einbruchschutz. Tipps und Kontakte sind auf der Homepage der Paderborner Polizei zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

