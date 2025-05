Polizei Paderborn

POL-PB: Mann mit Messer verletzt

Paderborn (ots)

Zu einem Körperverletzungsdelikt unter Einsatz eines Messers kam es am Donnerstag in den frühen Mittagsstunden am Berliner Ring in der Nähe eines Spielplatzes. Hier wurde ein 43jähriger Mann von einem 45jährigen Mann im Laufe einer Streitigkeit mit einem Messer angegangen und verletzt. Der 43jährige wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der 45jährige wurde vor Ort festgenommen. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

