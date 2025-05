Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Unfall beim rückwärts Ausparken

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.05.2025, ereignete sich in Hohentengen in der Gewerbestraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigten eine 52-jährige Ford-Fahrerin und eine 60-jährige VW-Fahrerin rückwärts auszuparken. Dabei kamen beide ihrer besonderen Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren nicht nach, übersahen sich gegenseitig und kollidierten folglich in der Mitte der Fahrbahn. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell