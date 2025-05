Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Unfall mit Linienbus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.5.2025, gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Todtmooser Straße in Bernau ein Verkehrsunfall zwischen einem Mitsubishi und einem Linienbus. Aus bislang ungeklärten Gründen streiften sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 6.000 EURO entstand. Weder die 88-jährige Mitsubishi- Fahrerin, noch der 54-jährige Busfahrer oder die drei Insassen wurde verletzt. Der Polizeiposten St. Blasien (07672 92228 -0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934 -0 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

