POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin kommt mit Vorderrad in Rillenschiene und stürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Dienstag, 20.05.2025, kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in der Heiligbrunnenstraße in Titisee-Neustadt. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Heiligbrunnenstraße aus Richtung Breitnau kommend in Richtung Titisee-Neustadt. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer Rechtskurve nach links von der ...

mehr