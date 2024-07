POL-NI: Zeugenhinweise erbeten zu Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Steyerberg (jah) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (19.07.-20.07.) kam es an der Sportallee in 31595 Steyerberg zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam im dortigen Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Nähe der Reithalle mit einem massiven, überdachtem Holzaufsteller der Gemeinde Steyerberg. Zu diesem Zeitpunkt fand die dortige gut besuchte Sport-Werbe-Woche statt, so dass die anzeigenaufnehmende Dienststelle auf mögliche Zeugenwahrnehmungen hofft, da der oder die Verursacherin im Anschluss an den Zusammenstoß den Unfallort verließ. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte telefonisch beim PK Stolzenau unter 05761-90200.

