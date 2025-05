POL-FR: Schallstadt: Radfahrerin verunfallt mit E-Lastenrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 19.40 Uhr, beschädigte ein Sattelzug beim Rangieren eine Straßenlaterne in Minseln. Ein Zeuge meldete einen Sattelzug, welche in der Wiesentalstraße an der Kreuzung zur Kirchgasse und Nordschwabener Straße rangierte und dabei mit dem Sattelauflieger gegen eine Straßenlaterne stieß. Danach fuhr der Sattelzug auf die ...

mehr