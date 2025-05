Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Vorfahrtsverletzung mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung "Im Wehragrund" zur "Murgtalstraße" in Todtmoos. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-jähriger Opel-Fahrer, der die Murgtalstraße von Giersbach kommend befuhr, die Geschwindigkeit einer 60-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, die in der bevorrechtigten Straße fuhr, falsch eingeschätzt haben. Dadurch kam es zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden von mindesten 12.000 EURO. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

