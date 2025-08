Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim

Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Körperverletzung auf Straße - Polizei bittet um Hinweise

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:10 Uhr, kam es in Neulußheim in der Hockenheimer Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 54-Jährigen Autofahrers. Der Geschädigte musste seinen Pkw unvermittelt auf der Straße anhalten, weil dort eine männliche Person mitten auf der Fahrbahn lag. Der Mann wollte der Person helfen und sprach diese an. Diese reagierte jedoch aggressiv und sprühte dem Mann plötzlich und unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Täter zusammen mit einer Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen zu Fuß grob in Richtung Hockenheim. Trotz der Verletzung nahm der Geschädigte die Verfolgung der flüchtenden Gruppe noch einige Meter auf, musste diese dann jedoch abbrechen. Ein weiterer 18-jähriger Geschädigte konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden, welcher zuvor auf Gleiche Art und Weise mittels Pfefferspray verletzt wurde. Beide Geschädigten wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Gruppe von etwa fünf bis sechs Jugendlichen konnte bislang unerkannt entkommen. Der Haupttäter wird als 16-18 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel. 06205 2860-0 zu melden.

