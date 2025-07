Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Polizei stellt Fentanylpflaster und Kokain sicher

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" führten zivile Fahnder mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei am Montag (14.7.) im Zeitraum von 11 Uhr bis 18 Uhr umfangreiche Kontrollen im Bereich der Schleiermacherstraße und der Innenstadt durch. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 19 Personen und eröffneten fünf Strafanzeigen.

Gegen 11.30 Uhr fiel den Ermittlern ein Mann auf, der mit Betäubungsmitteln zu handeln schien. Als dieser mit einem Fahrzeug davonfuhr, stoppten sie ihn für eine Kontrolle. Hierbei konnten keinerlei Betäubungsmittel aufgefunden werden, allerdings machte der 65-Jährige den Anschein, unter dem Einfluss solcher zu stehen. Das Auto musste stehen bleiben und der Darmstädter auf dem Polizeirevier eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen, bevor er den Heimweg antreten konnte.

Im Bereich der Kasinostraße bemerkten die Polizeikräfte einen weiteren Mann, der mit Betäubungsmitteln zu handeln schien. Bei seiner Durchsuchung gegen 12.30 Uhr fanden die Ermittler zwei Fentanylpflaster, welche sie sicherstellten und ein Strafverfahren gegen den 27 Jahre alten Mann einleiteten.

Für einen 41-Jährigen endete seine Kontrolle vorerst im Polizeigewahrsam. Er war den Beamten gegen 13.30 Uhr in der Schleiermacherstraße aufgefallen, wo er ebenfalls mit Drogen zu handeln schien. Bei seiner Durchsuchung kamen unter anderem eine Plombe Kokain sowie eine geringe Menge Crack zu Tage. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Vorführung vor dem Ermittlungsrichter für den Folgetag. Hierbei ordnete der Richter die Untersuchungshaft an, sodass der 41 Jahre alte Mann in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Gegen 16.20 Uhr bemerkten die Ermittler im Bereich des Herrngartens ein Duo, was gemeinsam Betäubungsmittelgeschäfte abzuwickeln schien. Als beide kontrolliert werden sollten, entfernte sich einer der Beiden mit dem Fahrrad und übergab unterwegs einem weiteren Mann einen unbekannten Gegenstand. Dieser stellte sich bei der Durchsuchung des 28-Jährigen als eine Plombe Kokain heraus. Der Mann wurde daraufhin auf dem 1. Revier erkennungsdienstlich behandelt, bevor er seinen Weg fortsetzen durfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell