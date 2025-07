Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Ungebetener Gast wird von Hausbewohner erwischt

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Nachdem sich ein bislang unbekannter Mann am Montag (14.7.) unberechtigt Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ostend" verschaffte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Gegen 14.30 Uhr soll der Unbekannte zunächst durch ein Tor auf das Grundstück des Hauses gekommen sein. Im Anschluss begab er sich nach derzeitigem Ermittlungsstand über eine Tür in den Kellerbereich und in das Treppenhaus. Dort wurde er vom Hausbewohner erwischt, woraufhin der ungebetene Gast in unbekannte Richtung die Flucht ergriff. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zu seinem Auffinden.

Der Unbekannte soll circa 30 bis 40 Jahre alt und athletischer Statur sein. Zudem soll er eine dunkelblaue Jeans, eine dunkle Jacke sowie einen grauen Rucksack getragen haben.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des ungebetenen Gastes, werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 950 -90 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell