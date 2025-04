Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Ungewöhnliches Schmuggelversteck

Zoll findet fast 60.000 Zigaretten bei Fahrzeugkontrolle

Dresden (ots)

In den Mittagsstunden des 3. April 2025 kontrollierte der Zoll einen polnischen Transporter mit einer Lafette auf der Autobahn 4 bei Dresden. Auf diesem Anhänger befand sich ein PKW mit einem abgelaufenen deutschen Kurzzeitkennzeichen. Nach Angaben des Fahrers sollte das Fahrzeug zu einem Verwandten in die Nähe von Duisburg gebracht werden.

Auf Nachfrage der Einsatzkräfte händigte der polnische Fahrer Dokumente sowie die Zulassungsbescheinigungen für den Transporter und das auf dem Anhänger befindliche Fahrzeug aus. Daraufhin wurde der Transporter sowie das mitgeführte Fahrzeug in einer Halle einer intensiven Kontrolle unterzogen. Bei dieser entdeckten die Beamten in dem PKW mehrere Kartons im Kofferraum und auf der Rückbank, die unter einer Decke versteckt waren. Diese wurden mittels Röntgentechnik daraufhin durchleuchtet. Bei der Auswertung konnten in allen sechs Kartons Strukturen von Zigaretten festgestellt werden. Aus diesem Grund wurden alle geöffnet. Im Inneren entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner insgesamt 59.980 Zigaretten ohne Steuerzeichen.

Die Zigaretten wurden sichergestellt und gegen den polnischen Fahrer vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf mehr als 12.000 Euro.

