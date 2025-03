Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll: Fast 10 Millionen Zigaretten sichergestellt

Hauptzollamt Dresden: Im Ergebnis einer LKW-Kontrolle in der Nacht zum 26. März 2025 konnten insgesamt 9,9 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt werden. Die Feststellung erfolgte im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle von Zoll und Bundespolizei.

Das Fahrzeug mit Auflieger und polnischen Kennzeichen befand sich aus Polen kommend auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden und wurde auf dem Rastplatz Rödertal einer Kontrolle unterzogen. Laut Frachtpapieren hatte der LKW Gefriergeräte geladen. Die Frage nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen Waren verneinte der Fahrer. Bei einer ersten Stichprobe wurden auf den an der Bordwand befindlichen Paletten in zahlreichen Kartons Zigaretten sichtbar. Nach dem Abladen und Erfassen ergab sich eine Gesamtmenge von 9,9 Millionen unversteuerte Zigaretten. Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Noch vor Ort erfolgte die vorläufige Festnahme des 50-jährigen polnischen Fahrers. Das Amtsgericht Görlitz hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl erlassen. Das Zollfahndungsamt Dresden führt die weiteren Ermittlungen.

