HZA-DD: Dubai-Schokolade, Potenzmittel und gefälschte Kleidung sichergestellt / Zoll leitet mehrere Strafverfahren ein

In der Nacht des 5. auf den 6. März 2025 wurde der Zoll durch die Bundespolizei zu einer Kontrollstelle in Hellendorf/ Bahretal an der Grenze zu Tschechien gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Transporter mit schwedischem Kennzeichen. Der 51-jährige schwedische Fahrer gab an, dass er aus Bulgarien komme und auf dem Weg nach Schweden sei.

Bei der anschließenden Kontrolle des Transporters stellten die Einsatzkräfte im Laderaum des Fahrzeugs zahlreiche Kartons fest. In diesen fanden die Zöllner eine hohe Stückzahl der bekannten Dubai-Schokolade sowie Kleidungsstücke verschiedener Marken. Aus diesem Grund entschlossen sich die Beamten dazu, jeden Karton zu kontrollieren. Mit Erfolg! Neben fast 13.000 Tafeln Dubai-Schokolade befanden sich in vielen Kartons rund 400 augenscheinlich gefälschte Artikel, darunter Uhren, Kleidungsstücke und Schuhe. Darüber hinaus stellten die Zöllner zusätzlich über 650 Packungen Honig, Cremes und Pasten sicher, die laut Inhaltsangabe Potenzmittel enthielten. Zudem wurden in der Fahrerkabine Rechnungen zu den mitgeführten Waren gefunden. Laut diesen hat der Fahrer entgegen seiner Aussage die Ladung nicht in Bulgarien erworben, sondern in der Türkei. Deshalb ist er verpflichtet, Zolldokumente für die eingeführten Waren in die Europäische Union vorzuweisen, welche er allerdings nicht mit sich führte.

Aus diesem Grund wurde gegen den Fahrer u. a. ein Steuerstrafverfahren wegen der Hinterziehung von Einfuhrabgaben eröffnet. Diese belaufen sich allein für die Schokoladentafeln auf fast 10.000 Euro. Darüber hinaus wurden weitere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz sowie das Markengesetz eingeleitet.

