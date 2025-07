Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Einbrecher nehmen Lagereinrichtung ins Visier

Wer hat etwas gesehen?

Mühltal (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am vergangenen Montag (14.7.) gegen 2.30 Uhr eine Lagereinrichtung in der Rheinstraße in den Fokus. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang in das Innere des Bürobereiches und durchwühlten dort die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und suchten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen machen oder hat etwas gehört?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell