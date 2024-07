Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Notwendige Entschärfung einer Fünf-Zentner-Bombe an der St.Töniser Str.

Ein Dokument

Krefeld (ots)

Heute wurde auf dem Gelände der SWK Krefeld an der St.Töniser Str. bei Baggerarbeiten eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem 2.Weltkrieg freigelegt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes NRW ist bereits vor Ort und hat entschieden, dass der Zünder der Bombe noch heute vor Ort entschärft oder notfalls kontrolliert gesprengt werden muss. Hierzu müssen im Vorfeld in einem Radius von 300 m neben etlichen Wohn- und Geschäftshäusern auch eine Senioreneinrichtung komplett geräumt werden. Außerdem wird ab 18:30 Uhr der Bahn- und Busverkehr in dem betroffenen Bereich eingestellt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei beginnen nun die von der Maßnahme betroffenen Bereiche zu kontrollieren und an den Haustüren zu klingeln, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr im gefährdeten Bereich aufhalten. Erst danach werden die Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes damit beginnen, den Zünder zu entschärfen oder ggf. kontrolliert zu sprengen.

Die Vorbereitungen für diese Maßnahmen laufen bereits auf Hochtouren. Anhand der angefügten Skizze lässt sich gut erkennen, welche Bereiche betroffen sein werden. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, sich um einen vorübergehenden alternativen Aufenthaltsort außerhalb des Gefahrenbereiches zu kümmern. Außerdem wird das Schulzentrum Horkesgath als mögliche Anlauf- und Betreuungsstelle ab 18:30 Uhr geöffnet sein. Bitte denken Sie auch an eingeschränkte und ältere Nachbarn in ihrem Umfeld und unterstützen und informieren Sie diese Menschen nach Möglichkeit bei der notwendigen Räumung. Wer darüber hinaus Hilfe benötigt, um seine Wohnung zu verlassen, der wendet sich unter der Rufnummer 19222 an die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld. Das Bürgertelefon der Stadt Krefeld wird ebenfalls unter der Rufnummer 19700 für unterstützende Informationen erreichbar sein.

Die Feuerwehr meldet sich erneut, sobald aktuelle Meldungen vorliegen.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell