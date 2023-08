POL-GÜ: 40-jähriger PKW-Fahrer ohne Führerschein mit 1,79 Promille aus dem Verkehr gezogen

Börgerende (ots) - Am 23.08.2023 ist ein 74-jähriger Deutscher vermeintlich an den Folgen eines Badeunfalls verstorben. Gegen 17:30 Uhr wurden Badegäste auf den leblos im Küstenbereich treibenden Körper des Mannes aufmerksam. Unmittelbar zogen die Zeugen den in Börgerende wohnhaften Geschädigten an Land. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann zunächst reanimieren, woraufhin er in das Südstadtklinikum ...

